Доставляем товары в торговые сети и розничные магазины.

Транспортировка товаров из России любых объемов в любую точку полуострова.

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Грузоперевозки в Крым - одна из самых популярных и востребованных услуг в нашей транспортной компании. Мы перевозим грузы и предметы весом от 1,5 до 20 тонн по маршруту Санкт Петербург-Москва-Краснодар-Севастополь и обратно. Для этого у нас есть вся необходимая техника, штат опытных специалистов (грузчики, водители, менеджеры, логисты) и богатый опыт в сфере логистики.

Мы осуществляем еженедельные отправки в Симферополь, Севастополь. Также в нашем поле зрения находятся и другие города 82 региона, такие как Ялта, Алушта, Феодосия, Керчь, Евпатория, Бахчисарай, Джанкой, Судак и др. населенные пункты, в которые мы организовываем перевозки по строгому графику, что позволяет нашим клиентам планировать товарные запасы или гарантированное выполнение обязательств перед третьими лицами.

Грузоперевозки -это наше самое главное направление деятельности. Собственный автопарк современных машин, опытные диспетчеры, ответственные менеджеры, водители, досконально знающие маршрут, т.к. мы транспортная компания Крыма — все это в совокупности позволяет нам выполнять работу максимально организованно.

Наши клиенты могут самостоятельно забрать свой товар, посетив наш терминал. Также они тратят минимум финансовых средств, чтобы получить свой товар вовремя на свой адрес, в целости и в полной сохранности. Этот сервис мы предоставляем как частным лицам, так и предприятиям.

Наш автотранспорт всегда отправляется строго по графику. Узнать график движения, срок перевозок, оформить заказ и дополнительные вопросы всегда можно уточнить у менеджера по грузоперевозкам в телефонном режиме или послать запрос, заполнив форму обратной связи в разделе КОНТАКТЫ главного меню сайта.

В связи с тем, что большинство перевозимых нами товаров являются грузами первой необходимости, данный график не нарушается нами ни смотря на события, связанные с погодной и дорожной обстановкой, а также с карантинными мерами, связанные в этом году с распространением коронавируса.

Мы предлагаем своим клиентам любые формы расчета. Ознакомиться с нашими тарифами на перевозку можно в разделы ЦЕНЫ-ТАРИФЫ главного меню нашего сайта. Для предварительной информации о стоимости перевозки можно воспользоваться в этом же разделе КАЛЬКУЛЯТОРОМ и рассчитать стоимость перевозки от 1 кг до нескольких тонн.

Наша транспортная компания настроена на длительное и плодотворное сотрудничество с физическими и юридическими лицами, поэтому мы внимательно относимся к пожеланиям клиента, ответственно подходим к решению задач и заинтересованы в том, чтобы каждый груз был получен в кратчайшие сроки.

Хотите оценить все плюсы нашей фирмы? Сделать заказ онлайн, через интернет очень просто – свяжитесь с нами любым удобным способом, указав контакты: номер телефона или адрес электронной почты. Заявки на сайте обрабатываются в кратчайшие сроки. Вы можете заказать звонок через форму обратной связи, и менеджер ответит на все ваши вопросы по телефону в любое удобное для вас время, оперативно подготовит всю необходимую документацию.